Новости Одессы и Одесской области

В Одессе выявлены случаи заболевания детей корью

В Одессе выявлены случаи заболевания детей корью

В Одессе выявлены и лабораторно подтверждены два случая заболевания детей в возрасте трех и восьми лет корью.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Случаи заболевания зафиксированы в пределах одной семьи.

Также в сообщении говорится, что дети не были вакцинированы от кори.

Украинцев предостерегают, что на сегодняшний день в Украине около 25 миллионов человек не вакцинированы от кори. Это очень много, и это небезопасно.

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Кроме того, в Центре напомнили, почему вакцинация детей важна. Ведь это простой и эффективный способ защиты детей от опасных инфекций, который позволяет сформулировать иммунитет и избежать болезни вообще, или переболеть в легкой форме.

Как сообщила заведующая отделом иммунопрофилактики Людмила Самойленко, корь, дифтерия и полиомиелит могут вызвать тяжелые осложнения – паралич, поражение сердца и мозга, пневмония. Чтобы обезопасить детей от тяжелых инфекционных заболеваний и их последствий, родителям достаточно обратиться к семейному врачу или педиатру и привиться согласно Национальному календарю прививок.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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