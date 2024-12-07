В Одесі відремонтують укриття в лікарні за 40 мільйонів

Замовником робіт виступає Управління капітального будівництва Одеської міської ради. У межах проєкту планують демонтувати старі конструкції, укріпити стіни, відновити підлогу та замінити вікна. Укриття обладнають новими комунікаціями, системою сповіщення про пожежу та генератором. Також передбачено створення їдальні та встановлення 47 ліжок для пацієнтів.

Особливу увагу приділять облаштуванню операційної зали, яку планують оснастити необхідним обладнанням для проведення екстрених втручань під час тривоги.

Прийом заявок на участь у тендері розпочався 5 грудня, а кінцевий строк подання пропозицій – 20 грудня. Завершення ремонтних робіт заплановано до кінця 2025 року.

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