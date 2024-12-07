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В Одесі відремонтують укриття в лікарні за 40 мільйонів

В Одесі відремонтують укриття в лікарні за 40 мільйонів

В Одеській міській лікарні №11 проведуть капітальний ремонт бомбосховища. Проєкт передбачає облаштування операційної, модернізацію систем захисту та створення комфортних умов для пацієнтів. Вартість робіт оцінили у 40 мільйонів гривень. Про це стало відомо за матеріалів тендеру на платформі Prozorro.

Замовником робіт виступає Управління капітального будівництва Одеської міської ради. У межах проєкту планують демонтувати старі конструкції, укріпити стіни, відновити підлогу та замінити вікна. Укриття обладнають новими комунікаціями, системою сповіщення про пожежу та генератором. Також передбачено створення їдальні та встановлення 47 ліжок для пацієнтів.

ремонт

Особливу увагу приділять облаштуванню операційної зали, яку планують оснастити необхідним обладнанням для проведення екстрених втручань під час тривоги.

Прийом заявок на участь у тендері розпочався 5 грудня, а кінцевий строк подання пропозицій – 20 грудня. Завершення ремонтних робіт заплановано до кінця 2025 року.

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