Одеського мера судитимуть за величезні розкрадання: справа про земельні махінації

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як встановило слідство, протягом 2016-2019 років підозрювані розробили злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету та земельних ділянок для подальшої забудови.

Земельні ділянки в Одесі в обхід конкурсу передавалися в оренду «своїм» компаніям-забудовникам. Водночас гроші, реальну ринкову вартість права забудови, які мала б отримати громада, забудовники на підставі «понятійних договорів» платили злочинній організації.

Через ці дії громада Одеси втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та 131 млн грн. Загальний розмір завданих збитків становить 689 млн грн.

Кого звинувачують

В організації та реалізації злочинної схеми звинувачують мера Одеси Геннадія Труханова, чиновників міськради, правоохоронців, керівника підприємства та інших – загалом 11 осіб.

«Злочинна організація суворо дотримувалася заходів конспірації, інформаційної безпеки та вживала контррозвідувальні прийоми», – зазначають у НАБУ.

Слідчі встановили, що нових членів злочинної організації вербували із застосуванням поліграфа. Зокрема, кандидатам ставили запитання про приналежність або співпрацю з правоохоронними органами.

Викриття злочинної організації відбулося в жовтні 2021 року, а в серпні 2023 року слідство у справі завершили. Ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту тривало до грудня 2024 року.