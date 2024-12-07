В Одессе отремонтируют укрытие в больнице за 40 миллионов

В Одесской городской больнице №11 проведут капитальный ремонт бомбоубежища. Проект предусматривает обустройство операционной, модернизацию систем защиты и создание комфортных условий для пациентов. Стоимость работ оценили в 40 миллионов гривен. Об этом стало известно по материалам тендера на платформе Prozorro.
Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Одесского городского совета. В рамках проекта планируют демонтировать старые конструкции, укрепить стены, восстановить пол и заменить окна. Укрытие оборудуют новыми коммуникациями, системой оповещения о пожаре и генератором. Также предусмотрено создание столовой и установка 47 коек для пациентов.
Особое внимание уделят обустройству операционного зала, который планируют оснастить необходимым оборудованием для проведения экстренных вмешательств во время тревоги.
Прием заявок на участие в тендере начался 5 декабря, а конечный срок подачи предложений — 20 декабря. Завершение ремонтных работ запланировано до конца 2025 года.
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