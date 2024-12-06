В Одесі відкрили головну ялинку міста (відео)

Висота новорічної ялинки становить 20 метрів, а ширина – 9 метрів. Верхівку прикрашає різдвяна зірка, а вся конструкція декорована елементами українського орнаменту та синьо-жовтими стрічками. Поруч із ялинкою встановили новорічні фігури, біля яких відвідувачі можуть зробити фото.

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Попри дощову погоду, святкову атмосферу підтримали численні виступи. Серед них – колектив Одеського муніципального театру духової музики імені О. Саліка, танцювальні номери від «Crazy Drummers» та виступи дітей, які займаються у творчих закладах міста.

Святий Миколай також привітав присутніх із наступаючими святами та побажав щасливого Нового року. Свято завершилося піснями, танцями та фотосесіями біля ялинки та святкових інсталяцій.

Журналісти «Одеського життя» вели пряму трансляцію з відкриття. Запис можна подивитися у нас на Фейсбук-сторінці.