Унаслідок російського масованого ракетного удару секція ЖК «Люксембург», що на вул. Середня, 24, зазнала серйозних пошкоджень: ракета повністю зруйнувала 4-й поверх, частково зруйновано ще кілька поверхів. Загинули 3 людини.
На початку 2024 року в будинку було проведено стабілізаційні роботи, що дало змогу зупинити подальше руйнування конструкції.
Відновлювальні роботи виконує ТОВ «Стікон» – переможець тендеру.
«На сьогодні вже завершено роботи з відновлення залізобетонного каркаса будинку та проведено монолітні роботи. Найскладніший етап уже виконано. Незабаром почнемо внутрішні роботи», – повідомив директор ТОВ “Стікон” Анатолій Рагулін.
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Нагадаємо, з міського бюджету Одеси на відновлення пошкодженого будинку виділено 42 млн грн, з яких 7 млн грн – на ліквідацію наслідків атаки, а 35 млн грн – на відновлен