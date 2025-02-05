В результате российского массированного ракетного удара секция ЖК «Люксембург» на ул. Средняя, 24, получило серьезные повреждения: ракета полностью разрушила 4-й этаж, частично разрушены еще несколько этажей. Погибли 3 человека.
В начале 2024 года в доме были проведены стабилизационные работы, что позволило остановить дальнейшее разрушение конструкции.
Восстановительные работы выполняет ООО «Стикон» — победитель тендера.
«На сегодня уже завершены работы по восстановлению железобетонного каркаса дома и проведены монолитные работы. Самый сложный этап уже выполнен. Вскоре начнем внутренние работы», — сообщил директор ООО „Стикон“ Анатолий Рагулин.
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Напомним, из городского бюджета Одессы на восстановление поврежденного дома выделено 42 млн грн, из которых 7 млн грн — на ликвидацию последствий атаки, а 35 млн грн — на восстановление.