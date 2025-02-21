Ремонт даху будівлі
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Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

У багатоквартирному житловому будинку було пошкоджено покрівлю, а оскільки всі комунікації проходили через дах – не працював ліфт, системи опалення та водопостачання.

Наразі відновлювальні роботи в будинку завершено. Ремонт обійшовся місту в 4,1 млн гривень.

будинок на Ак. Заболотного

Згідно з проєктом виконано роботи з відновлення технічних приміщень, горища, машинного відділення, вентиляційних каналів, а також покрівлі будинку.

В Одесі почалося відновлення житлового будинку на проспекті Шевченка, який постраждав під час обстрілу 18 листопада 2024 року. Комунальники проводять підготовчі роботи та встановлюють паркан.

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