Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
У багатоквартирному житловому будинку було пошкоджено покрівлю, а оскільки всі комунікації проходили через дах – не працював ліфт, системи опалення та водопостачання.
Наразі відновлювальні роботи в будинку завершено. Ремонт обійшовся місту в 4,1 млн гривень.
Згідно з проєктом виконано роботи з відновлення технічних приміщень, горища, машинного відділення, вентиляційних каналів, а також покрівлі будинку.
В Одесі почалося відновлення житлового будинку на проспекті Шевченка, який постраждав під час обстрілу 18 листопада 2024 року. Комунальники проводять підготовчі роботи та встановлюють паркан.
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