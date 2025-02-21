Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В многоквартирном жилом доме была повреждена кровля, а поскольку все коммуникации проходили через крышу — не работал лифт, системы отопления и водоснабжения.

Сейчас восстановительные работы в доме завершены. Ремонт обошелся городу в 4,1 млн гривен.

Согласно проекту выполнены работы по восстановлению технических помещений, чердака, машинного отделения, вентиляционных каналов, а также кровли дома.

В Одессе началось восстановление жилого дома на проспекте Шевченко, который пострадал во время обстрела 18 ноября 2024 года. Коммунальщики проводят подготовительные работы и устанавливают забор.

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