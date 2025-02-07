Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Так, кошти виділено на влаштування захисних конструкцій – габіонів – для захисту об’єктів критичної інфраструктури енергетичного сектору, а також на відновлення будинків на вул. Пастера та вул. Новосельського, які зазнали значних пошкоджень у листопаді минулого року.

Крім того, укладено договори на виконання робіт у 2024-2025 роках ще на 7 об’єктах, серед яких будинок на вул. Середній. Ще по 8 об’єктах виконано проєктні роботи.

Як працює програма «Незламна Одеса»

Міська програма «Незламна Одеса» була ухвалена 2024 року й об’єднала всі напрямки роботи міських структур, пов’язані з запобіганням і ліквідацією наслідків, а також відновленням будинків та інфраструктури, пошкоджених унаслідок російських атак.

Завдячуючи дії Програми та коштам, які були виділені на початку минулого року, у 2024 році повністю відновлено 6 будинків. Зокрема, на вул Канатній, у провулку Зої Пасічній (колишній провулок Скальковського) та інші.

На першій у цьому році сесії депутати Одеської міської ради затвердили «бюджет розвитку» на 2025 рік. Понад 1,5 мільярда грн підуть на ремонти об’єктів соціальної інфраструктури та допомогу військовим.