Житловий будинок на проспекті Шевченка в Одесі потребує масштабного ремонту після пошкоджень, завданих під час обстрілу 18 листопада 2024 року. Згідно з тендерною документацією, підрядник має відремонтувати дах, стіни, перегородки, підсилити конструкцію будівлі, виконати штукатурні роботи на фасаді та встановити нові сходи.

Наразі комунальники зводять паркан у внутрішньому дворі та готують матеріали для зовнішнього огородження. Також розпочато підготовчі роботи для підсилення стін першого поверху. У підрядній організації зазначили, що наразі демонтують стару штукатурку та проводять очищення стін. Основні штукатурні роботи почнуться після потепління.

Завершити відновлення будинку планують до кінця 2024 року. Роботи проводяться в рамках відновлення інфраструктури міста після воєнних руйнувань.

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