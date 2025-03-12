Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Одеса – одне з небагатьох міст, яке має власну ремонтну базу трамваїв. 2022 року в Одесі стартувала програма модернізації трамваїв Tatra Т3, і у вересні минулого року городяни вже побачили перший оновлений вагон, оснащений кондиціонером.

Зараз на лінії вже працюють три таких вагони.

Оновлені трамваї стали економнішими на 40%. У салоні встановлено нові комфортні сидіння та вандалостійкі зарядні пристрої для гаджетів.

Програма дає змогу місту ефективно оновлювати громадський транспорт із суттєвою економією коштів. Вартість реконструкції одного вагона – 9,6 млн грн, що значно дешевше за новий трамвай (30 млн грн).