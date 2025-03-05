Про це повідомили у прес-службі мерії.
Два вагони 10-го трамвая курсуватимуть за маршрутом: пл. Тираспольська – пл. Старосінна.
Для зручності пасажирів збільшено кількість маршрутних таксі №121.
Нагадаємо, після чергової ворожої атаки Одеси ударними безпілотниками ввечері 4 березня перестав ходити трамвай №18: на цьому маршруті тимчасово курсуватимуть автобуси сполученням «411-та батарея – 5-та станція Великого Фонтана».
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