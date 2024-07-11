В Одесі відкрили ще 5 пляжів – які саме

В Одесі офіційно відкрили для відпочинку, купання та оздоровлення ще п’ять додаткових пляжних зон.
Про це повідомив сьогодні, 11 липня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За інформацією Кіпера, до додаткових офіційно відкритих пляжних ділянок в Одесі, зокрема, увійшли такі пляжі:
- Ітака;
- Ібіца;
- Зебра;
- Паблік;
- Гранд Петін.
При цьому глава ОВА зазначив, що в міру проходження перевірок список відкритих одеських пляжів доповнюватиметься.
Він також звертає увагу відпочиваючих на те, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та у темну пору доби перебування людей біля моря заборонено.
Як повідомлялося, першим офіційно відкритим для відвідування одеським пляжем цього року став Калетон – його відкрили 8 червня.
А 1 липня стало відомо про відкриття ще чотирьох додаткових зон для відкриття. купання.
Також повідомлялося, що всього в планах ОВА – відкрити близько 20 пляжів в Одесі та Одеському районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі.
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