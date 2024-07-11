В Одесі відкрили ще 5 пляжів – які саме

Про це повідомив сьогодні, 11 липня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією Кіпера, до додаткових офіційно відкритих пляжних ділянок в Одесі, зокрема, увійшли такі пляжі:

Ітака;

Ібіца;

Зебра;

Паблік;

Гранд Петін.

При цьому глава ОВА зазначив, що в міру проходження перевірок список відкритих одеських пляжів доповнюватиметься.

Він також звертає увагу відпочиваючих на те, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та у темну пору доби перебування людей біля моря заборонено.

Як повідомлялося, першим офіційно відкритим для відвідування одеським пляжем цього року став Калетон – його відкрили 8 червня.

А 1 липня стало відомо про відкриття ще чотирьох додаткових зон для відкриття. купання.

Також повідомлялося, що всього в планах ОВА – відкрити близько 20 пляжів в Одесі та Одеському районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі.

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