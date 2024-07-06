На пляжі в Одесі з’явилася незвичайна табличка: що на ній зображено (фото)

На пляжі в Одесі з’явилася незвичайна табличка: що на ній зображено (фото)

На одному з одеських пляжів з’явилася жартівлива табличка, яка привернула увагу місцевих жителів і туристів. На ній було написано: «Увага! Працює ТЦК!». Винахідливі одесити знову продемонстрували своє почуття гумору, і цей знак швидко став сенсацією в соціальних мережах і Telegram-каналах.

Місцеві жителі, звиклі до оригінальних витівок своїх співгромадян, не могли стримати усмішок. Всі зрозуміли, що це жарт, спрямований на підняття настрою і викликання посмішки. Одеса відома своєю унікальною культурою і традиціями, де гумор завжди займає особливе місце. 

Ця історія з табличкою на пляжі є черговим прикладом того, як одесити зберігають і передають своє почуття гумору з покоління в покоління. Фото таблички швидко розлетілося мережею, збираючи тисячі лайків і жартівливих коментарів, показуючи, що навіть у сучасному світі завжди є місце для сміху та доброго жарту.

табличка

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk