Одеситам вкотре нагадали: до нас наближаються не новорічні свята (фоторепортаж)

Більше того – головна міська ялинка стала ще однією локацією для учасників заходу, на якому побувала наша кореспондент.

Нагадаємо, мета акції – нагадати як можновладним, так і звичайним громадянам: наша байдужість та небажання допомогти нашим захисникам лише наближають до нам зовсім не свята, а лінію фронту.

Як пише Телеграм-канал «Одеське життя», сьогодні мітингувальникам було поставлене одне питання: «Чому ви тут?»

«Їхні відповіді – вирок цинікам, які наживаються на війні та байдужим, які думають, що війна їх не торкнеться», – зазначається у публікації.

Про те, як проходила акція сьогодні – наш традиційний фоторепортаж:

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Автор фото: Світлана Корольова