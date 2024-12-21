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Одеситам вкотре нагадали: до нас наближаються не новорічні свята (фоторепортаж)

Одеситам вкотре нагадали: до нас наближаються не новорічні свята (фоторепортаж)

«Гроші на ЗСУ!» – таким є незмінне гасло учасників акції-пікету, яка проходить у центрі Одеси щосуботи, незважаючи ні на погодні умови, ні на наближення новорічних свят…

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Більше того – головна міська ялинка стала ще однією локацією для учасників заходу, на якому побувала наша кореспондент.

Нагадаємо, мета акції – нагадати як можновладним, так і звичайним громадянам: наша байдужість та небажання допомогти нашим захисникам лише наближають до нам зовсім не свята, а лінію фронту.

Як пише Телеграм-канал «Одеське життя», сьогодні мітингувальникам було поставлене одне питання: «Чому ви тут?»

«Їхні відповіді – вирок цинікам, які наживаються на війні та байдужим, які думають, що війна їх не торкнеться», – зазначається у публікації.

Про те, як проходила акція сьогодні – наш традиційний фоторепортаж:

Акція 21 грудня, у мерії

Акція 21 грудня, учасники

Акція 21 грудня, ще учасники

Акція 21 грудня, на Дерибасівській

Акція 21 грудня, біля ялинки

Акція 21 грудня, на Преображенській

Акція 21 грудня, учасниця з плакатом

Читайте також: Одеський фронт: як одесити домагаються від мерії виділяти допомогу ЗСУ.

Автор фото: Світлана Корольова

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Редакція ПРОФІЛЬ
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