Сьогодні вночі в Приморському районі Одеси на вулиці Французький бульвар горіла квартира на 1 поверсі 3-поверхового житлового будинку. Складність гасіння полягала в сильному задимленні квартири.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Вогонь охопив площу близько 60 кв.м, його ліквідували рятувальники.
Під час гасіння пожежі вдалося врятувати двох собак. Один собака та один кіт загинули.
Серед людей загиблих і постраждалих немає.
Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.
Нещодавно одеські рятувальники допомогли жінці, яка опинилася в не зовсім звичайній пастці: її рука застрягла в унітазі.
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