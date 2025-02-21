пожежа
Сьогодні вночі в Приморському районі Одеси на вулиці Французький бульвар горіла квартира на 1 поверсі 3-поверхового житлового будинку. Складність гасіння полягала в сильному задимленні квартири. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області. Вогонь охопив площу близько 60 кв.м, його ліквідували рятувальники. пожежа Під час гасіння пожежі вдалося врятувати двох собак. Один собака та один кіт загинули. врятували собаку Серед людей загиблих і постраждалих немає. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Нещодавно одеські рятувальники допомогли жінці, яка опинилася в не зовсім звичайній пастці: її рука застрягла в унітазі. Читайте також:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою