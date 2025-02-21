пожар
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Сегодня ночью в Приморском районе Одессы по улице Французский бульвар горела квартира на 1 этаже 3-этажного жилого дома. Сложность тушения заключалась в сильном задымлении квартиры. 

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Огонь охватил площадь около 60 кв.м, его ликвидировали спасатели.

пожар

Во время тушения пожара удалось спасти двух собак. Одна собака и один кот погибли.

спасенная собака

Среди людей погибших и пострадавших нет.

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Недавно одесские спасатели помогли женщине, оказавшейся в не совсем обычной ловушке: ее рука застряла в унитазе.

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