Сегодня ночью в Приморском районе Одессы по улице Французский бульвар горела квартира на 1 этаже 3-этажного жилого дома. Сложность тушения заключалась в сильном задымлении квартиры.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Огонь охватил площадь около 60 кв.м, его ликвидировали спасатели.
Во время тушения пожара удалось спасти двух собак. Одна собака и один кот погибли.
Среди людей погибших и пострадавших нет.
Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Недавно одесские спасатели помогли женщине, оказавшейся в не совсем обычной ловушке: ее рука застряла в унитазе.
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