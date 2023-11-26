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В Одесі снігова стихія: як працюватимуть школи та садки 27 листопада

В Одесі снігова стихія: як працюватимуть школи та садки 27 листопада

Сьогодні, 26 листопада, в Одесі спостерігаються складні погодні умови: сніг, хуртовина, поривчастий вітер… І, за прогнозами, завтра, у понеділок, 27 листопада, погода може погіршитися. І багатьох батьків напевно хвилює питання: як працюватимуть завтра одеські школи та дитячі садки?

Відповідь на нього запитання дала голова департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

За словами чиновниці, у зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов, завтра, 27 листопада, одеські школи проведуть дистанційні заняття. При цьому у кожному закладі працюватиме черговий клас на кожній паралелі.

А ось дитячі садки працюватимуть. У той же час Буйневич радить батькам у змозі залишити дитину вдома.

За інформацією Одеської ОВА, на дистанційну форму навчання завтра переходять усі навчальні заклади Одеської області.

«У зв’язку з різким погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, завтра, 27 листопада 2023 року, всі навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп»,

– написав із цього приводу голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, поки що йдеться про один день, проте якщо негода триватиме, дистанційне навчання може бути продовжено. Про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково.

Як повідомляло «Одеське життя», несприятливі прогнози синоптиків, які пообіцяли сьогодні несприятливу погоду, збулися: в Одесі та Одеській області випав сильний сніг.

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