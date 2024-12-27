В Одесі видали довідник нових назв вулиць

Перейменування в Одесі: як зараз називаються дві “ленінські” вулиці Вулиця Леніна була в кожному населеному пункті за часів СРСР. Але владі цього було замало. Варіації “ленінських” назв, здавалося, були нескінченними. Сьогодні в рубриці про радянські назви одеських вулиць мова піде про дві з таких – Ленінської “Іскри” та Ленінського батальйону. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеський сквер перейменували на честь французького вченого Сквер Червоний, розташований на вулиці Чорноморського козацтва в Пересипському районі Одеси, тепер має ім’я французького вченого Жака-Луї Десмета. Ким була ця людина, розповіли у прес-службі одеської мерії. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ