В Одесі видали довідник нових назв вулиць

В Одесі випустили довідник «Герої одеських вулиць», який пояснює нові назви вулиць після деколонізації. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної військової адміністрації.
Презентація довідника, який почали розробляти ще у вересні, відбудеться 28 грудня о 14:00 в Одеській бібліотеці Грушевського. Видання містить інформацію про всі перейменовані вулиці міста та пояснює принципи їх перейменування.
Форма для реєстрації: Презентація Довідник по деколонізації 28.12.2024 14:00
У довіднику розкриваються критерії, якими керувалася Робоча група при Голові Одеської ОВА під час вибору нових назв. Окремо розглядаються поширені міфи щодо законодавства про деколонізацію.
Видання надає відповіді на основні питання мешканців міста щодо процесу перейменування: кого і на кого перейменували, чому обрані саме такі назви, та як це відповідає законодавству про деколонізацію.
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