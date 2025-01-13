По данным следствия, мужчина обещал знакомым «решить» вопросы, связанные с мобилизацией. Его услуги оценивались от 3 до 12 тысяч долларов. В частности, он уверял, что может повлиять на должностных лиц территориальных центров комплектования и медиков военно-врачебных комиссий, а также обеспечить беспрепятственный выезд за границу через пограничников.

Одному из клиентов мошенник пообещал изготовить фиктивные документы. За это ему заплатили 4 тысячи гривен. Когда клиент отказался доплатить еще 5 тысяч гривен, подозреваемый начал угрожать отправить его на фронт. Злоумышленника задержали после получения денег.

Мужчине сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Обвинительный акт уже передан в суд. Если вина будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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