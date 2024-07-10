Мобілізація студентів: знизили вік та додали багато іншого в оновленому законі

Базова військова підготовка

На військовий облік юнаки традиційно стають після досягнення 16 років — у рік, коли їм має виповнитися сімнадцять. При цьому нове законодавство замість строкової служби вводить поняття базової військової підготовки. Вона буде проходити не лише у навчальних частинах ЗСУ, а й у всіх закладах освіти як окрема навчальна дисципліна. Для проходження такої підготовки направлятимуться всі чоловіки віком від 18 до 25 років, придатні за станом здоров’я. Жінки можуть проходити таку підготовку за бажанням. В якому саме році проходити таке навчання, громадяни можуть обирати самостійно. Втім, направлення на такі збори здійснюватиметься за повісткою і включатиме проходження медичного огляду та професійно-психологічного відбору. У мирний час базова військова підготовка триватиме до п’яти місяців, під час дії воєнного стану — до трьох місяців.

Оновлення даних і відстрочка

Студенти, які навчаються очно у вишах та в закладах профтехосвіти, традиційно не підлягають мобілізації. Стосується це також асистентів-стажистів, аспірантів, докторантів, наукових працівників та самих педагогів. Але за новими правилами студенти, які здобувають другу та третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура), вже можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

У будь-якому випадку всі хлопці з-поміж студентів, які досягли 18 років, мають оновити свої військово-облікові дані. Нагадаємо, що за новим законом усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають це зробити до 16 липня поточного року. Оновити дані можна особисто в територіальних центрах комплектування (ТЦК), або в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), або дистанційно за допомогою онлайн-застосунку «Резерв+».

Виїзд за кордон

Українські прикордонники не випускають з країни більшість чоловіків віком від 18 років. Разом з тим у травні Кабмін ухвалив ще одне рішення, яке за певних умов дозволяє виїжджати з країни студентам віком від 18 до 22 років. Це можливо за умови, якщо вони:

не підлягають призову за мобілізацією;

оформляють академічну мобільність терміном на один семестр;

здобувають ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Для виїзду потрібно мати: