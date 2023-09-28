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Наслідки жахливі: як у Чорноморці гасили пожежу у будинках (фото, відео)

Наслідки жахливі: як у Чорноморці гасили пожежу у будинках (фото, відео)

Понад чотири години рятувальники боролися з пожежею, яка спалахнула вчора, 27 вересня, на схилах у районі 133 причалу у Чорноморці. Понад 100 будівель вдалося врятувати.

Проте вогонь перекинувся на п’ять житлових будинків. Про це повідомили у Головному Управлінні ДСНС в Одеській області.

Як розповіли у ДСНС, після прибуття на місце виклику було встановлено, що горіла суха трава поблизу житлових будинків. Вогонь швидко поширювався на житловий сектор. Гасіння пожежі ускладнювалося сильними поривами вітру та відсутністю джерел води.

З вогнем боролися 43 рятувальники та 11 одиниць пожежної техніки. Співробітники поліції, які прибули на місце пожежі, допомагали рятувальникам підручними засобами.

Розвідка пожежі здійснювалася за допомогою дрону.

“Вірогідна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою, це ще раз доводить, що необачні дії призводять до жахливих наслідків!”, – йдеться у повідомленні.

Пожежа у будинку. Що робити?

Що робити, якщо пожежа почалася, коли ви були у приміщенні? Якщо прокинулися вже під час пожежі, не сідайте, а котіться з ліжка на підлогу та повзіть на вихід. Дим здіймається, а лежачи на підлозі легше дихати. Щоб вийти з кімнати, обережно дотиком перевірте, чи гарячі двері. Якщо ні, відкрийте та швидко виходьте. Якщо гарячі, не відкривайте і не торкайтеся.

Якщо вийшли, зачиняйте за собою двері, повзіть далі до виходу. Коли вийти немає можливості, повзіть до вікна, сядьте, вдихніть, відкрийте вікно і кричіть про допомогу. Якщо вікно не можна відкрити, вибийте скло твердим предметом і приверніть увагу сусідів.

Якщо лихо трапилося в багатоповерховому будинку і немає можливості бігти вниз, прямуйте вгору, на дах. Використовуйте пожежні сходи та не користуйтеся ліфтом. Допоможіть іншим під час евакуації. При першій нагоді дзвоніть у службу 101.

Якщо ви в самому епіцентрі пожежі й вийти з небезпечної зони немає можливості, спробуйте відшукати відкриту місцевість і зайдіть у водоймище, якщо на вулиці. Накрийтеся мокрим одягом і дихайте повітрям біля підлоги, якщо у приміщенні. Рот і ніс потрібно прикривати одягом або шматком тканини. Гасити біля себе вогонь можна, забиваючи його гілками, заливаючи водою, прикидаючи землею. Небезпечно знаходиться біля високих дерев, адже вони можуть впасти на вас.

 

 

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