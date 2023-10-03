Одещина друга у рейтингу за кількістю шкіл, де учні здобувають освіту за партами

Одещина лише трохи поступилася Львівщині й зайняла друге місце в умовному рейтингу України за кількістю відкритих в очному форматі шкіл.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер привів порівняльну статистику початку минулого і цього навчальних років. За його словами, минулого року освітній процес в Одеській області очно розпочали 110 шкіл, цього року – 573.

За шкільні парти 1 вересня сіли 148 685 учнів, з них 9251 учень з-поміж вимушених переселенців. Ще 57 шкіл працюють змішано через малу потужність найпростіших укриттів.

Також голова ОВА запевнив, що з кожним місяцем показник зростатиме, адже ремонтні роботи тривають.

Я дуже вдячний усім службам і освітянам, які доклали для цього результату чималі зусилля. І, звичайно, нашим воїнам ЗСУ, –

подякував Кіпер усім причетним до освітнього процесу.

Що стосується дитячих садочків, то минулого року в області відкрили свої двері 106 садочків. Цього року – 400, в яких щодня виховуються 25 тисяч наших дітей. Змішано працюють 46 садочків.

Також триває робота по відкриттю та облаштуванню «Класів безпеки». Їх наразі функціонує 309 (на кінець минулого навчального було 166).

Ми й надалі продовжимо працювати над тим, щоб максимальна кількість дітей мала рівний доступ до якісної освіти, –

повідомив Кіпер.

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