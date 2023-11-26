В Одессе снежная стихия: как будут работать школы и садики 27 ноября

Сегодня, 26 ноября, в Одессе наблюдаются сложные погодные условия: снег, метель, порывистый ветер… И по прогнозам, завтра, в понедельник, 27 ноября, погода может ухудшиться. И многих родителей наверняка волнует вопрос: как будут работать завтра одесские школы и детские садики?
Ответ на него вопрос дала глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.
По словам чиновницы, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, завтра, 27 ноября, одесские школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом заведении будет работать очередной класс на каждой параллели.
А вот детские садики работать будут. В то же время Буйневич рекомендует родителям во возможности оставить ребенка дома.
По информации Одесской ОВА, на дистанционную форму обучения завтра переходят все учебные заведения Одесской области.
«В связи с резким ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, завтра, 27 ноября 2023 года, все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп»,
– написал по этому поводу глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, пока что речь идет об одном дне, однако если непогода продлится, дистанционное обучение может быть продолжено. О дальнейшем графике работы учебных заведений будет сообщено дополнительно.
Как сообщала «Одесская жизнь», неблагоприятные прогнозы синоптиков, которые пообещали сегодня неблагоприятную погоду, сбылись: в Одессе и Одесской области выпал обильный снег.