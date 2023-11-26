В Одессе снежная стихия: как будут работать школы и садики 27 ноября

Ответ на него вопрос дала глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

По словам чиновницы, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, завтра, 27 ноября, одесские школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом заведении будет работать очередной класс на каждой параллели.

А вот детские садики работать будут. В то же время Буйневич рекомендует родителям во возможности оставить ребенка дома.

По информации Одесской ОВА, на дистанционную форму обучения завтра переходят все учебные заведения Одесской области.

«В связи с резким ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, завтра, 27 ноября 2023 года, все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп»,

– написал по этому поводу глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, пока что речь идет об одном дне, однако если непогода продлится, дистанционное обучение может быть продолжено. О дальнейшем графике работы учебных заведений будет сообщено дополнительно.

Как сообщала «Одесская жизнь», неблагоприятные прогнозы синоптиков, которые пообещали сегодня неблагоприятную погоду, сбылись: в Одессе и Одесской области выпал обильный снег.