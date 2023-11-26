Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снежная стихия: как будут работать школы и садики 27 ноября

В Одессе снежная стихия: как будут работать школы и садики 27 ноября

Сегодня, 26 ноября, в Одессе наблюдаются сложные погодные условия: снег, метель, порывистый ветер… И по прогнозам, завтра, в понедельник, 27 ноября, погода может ухудшиться. И многих родителей наверняка волнует вопрос: как будут работать завтра одесские школы и детские садики?

Ответ на него вопрос дала глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

По словам чиновницы, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, завтра, 27 ноября, одесские школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом заведении будет работать очередной класс на каждой параллели.

А вот детские садики работать будут. В то же время Буйневич рекомендует родителям во возможности оставить ребенка дома.

По информации Одесской ОВА, на дистанционную форму обучения завтра переходят все учебные заведения Одесской области.

«В связи с резким ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, завтра, 27 ноября 2023 года, все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп»,

– написал по этому поводу глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, пока что речь идет об одном дне, однако если непогода продлится, дистанционное обучение может быть продолжено. О дальнейшем графике работы учебных заведений будет сообщено дополнительно.

Как сообщала «Одесская жизнь», неблагоприятные прогнозы синоптиков, которые пообещали сегодня неблагоприятную погоду, сбылись: в Одессе и Одесской области выпал обильный снег.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить