В Одессе сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты (фото)

Сегодня, 22 ноября, в Одессе наблюдается мощный ветер, который привел к падению деревьев и повреждению рекламных конструкций.
Одно из таких деревьев на улице Героев Крут повисло прямо на электрической опоре. Корреспондент «Одесской жизни» сделал фото с места происшествия.
Местные власти призывают жителей быть осторожными, избегать пребывания вблизи деревьев, старых зданий и рекламных щитов, которые могут быть нестабильными.
Напомним, это уже не первый случай для Одессы. В июле непогода повалила около 15 деревьев, а еще раньше дерево падало на улице Черноморское казачество. Год назад в ноябре также был большой деревопад.