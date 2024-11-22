Новости Одессы и Одесской области

В Одессе сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты (фото)

В Одессе сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты (фото)

Сегодня, 22 ноября, в Одессе наблюдается мощный ветер, который привел к падению деревьев и повреждению рекламных конструкций.

Одно из таких деревьев на улице Героев Крут повисло прямо на электрической опоре. Корреспондент «Одесской жизни» сделал фото с места происшествия.

Местные власти призывают жителей быть осторожными, избегать пребывания вблизи деревьев, старых зданий и рекламных щитов, которые могут быть нестабильными.

упало дерево

Напомним, это уже не первый случай для Одессы. В июле непогода повалила около 15 деревьев, а еще раньше дерево падало на улице Черноморское казачество. Год назад в ноябре также был большой деревопад.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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