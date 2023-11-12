В Одесі знову панує сильний вітер – наслідки (фоторепортаж)

За інформацією мерії міста, комунальні служби усувають наслідки негоди. Одеситiв закликають обмежити пересування вулицями.

Станом на 11:00 відомо про 10 дерев, що повалив вітер.

Крім того, як пишуть місцеві Телеграм-канали, на Черемушхах суха тополя впала на балкон п’ятиповерхівки на вулиці Героїв Крут, 8а. На щастя, ніхто не постраждав.

А на вулиці Академіка Корольова стара тополя, яка впала на вулиці, розбила причіп та МАФ.

Нагадаємо, на сьогоднішній день, 12 листопада, в Одесі та області було оголошено штормове попередження. Пориви південно-західного вітру можуть сягати 15-20 м/с.