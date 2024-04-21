В Одессе воскресенье 21 апреля началось с деревопада (фото)

Этот воскресный день, 21 апреля 2021 года, выдался в Одессе непогожим и довольно ветреным. И, как водится в подобных случаях, вслед за ветром город «посетил» деревопад.
По данным одесской мэрии, в настоящее время известно о 15 поваленных деревьях и больших ветках, но поскольку диспетчерская служба продолжает получать заявки, по всей видимости, эта цифра не окончательная.
Сотрудники Коммунального предприятия «Горзелентрест» начали работы по ликвидации последствий непогоды.
Вниманию водителей: где сегодня в Одессе не проехать
- Сообщается, что временно перекрыто движение по улице Приморской.
- В районе Газового переулка дерево упало на дорогу, полностью перекрыв проезд.
- По улице Владислава Бувалкина, 5 (ранее Бочарова) дерево упало на автомобили, а по улице Артиллерийский, 2/10 упавшее дерево перегородило вход в дом.
- Также деревья и ветви повалены на Люстдорфской дороге, ул. Гагарина, 15, Черноморского казачества, 90, ул. Заболотного, 27.
На местах работают коммунальные службы.
Фото пресс-службы Одесского горсовета