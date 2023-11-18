В Одесі негода: на Чорноморське козацтво впало дерево, а трамвай на Котовського скоротив маршрут

За інформацією Патрульної поліції Одеської області, через сильні пориви вітру на вулиці Чорноморського козацтва на проїжджу частину дороги впало дерево, заблокувавши рух транспорту.

Наразі рух транспорту вулицею Чорноморського козацтва утруднений.

На місці події працюють усі необхідні служби, рух транспорту здійснюється однією смугою.

Крім того, трамвай №7, що ходить на селище Котовського, змінив маршрут – зараз він курсує від Чорноморки до Херсонського скверу та від Лузанівки до вулиці Паустовського.

Раніше синоптики попереджали, що сьогодні, 18 листопада, в Одесі та області очікується сильний штормовий вітер з поривами до 15-20 м/с.