В Одесі водій легковика прокотив на капоті працівників ТЦК (відео)

Про це повідомляє телеграм-канал “Одесской жизни” з посиланням на місцеві пабліки.



На відео видно, що водій додав швидкості, коли його авто оточили воєнкоми. Один із них опинився на капоті, другий – намагався на ходу потрапити в салон авто через пасажирські двері, третій – ліз до авто через вікно.

Зрештою, водієві вдалося втекти.

Де це відбувалося та інші подробиці поки що не відомі.

Нагадаємо, 11 червня бригада швидкої допомоги приїхала за викликом до ТЦК Київського району Одеси, щоб надати допомогу чоловікові, якого побили і розпилили йому в обличчя газ із балончика. Але співробітники ТЦК не тільки не дозволили госпіталізувати потерпілого, а й затримали бригаду медиків і водія швидкої допомоги.

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Анонсне фото ілюстративне