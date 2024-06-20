В Одесі водій легковика прокотив на капоті працівників ТЦК (відео)

В Одесі водій легковика прокотив на капоті працівників ТЦК (відео)

В Одесі оголосили в розшук автомобіль, який вранці, 20 червня, ховаючись від співробітників ТЦК, “прокотив” їх на капоті.

Про це повідомляє телеграм-канал “Одесской жизни” з посиланням на місцеві пабліки.

На відео видно, що водій додав швидкості, коли його авто оточили воєнкоми. Один із них опинився на капоті, другий – намагався на ходу потрапити в салон авто через пасажирські двері, третій – ліз до авто через вікно.

Зрештою, водієві вдалося втекти.

Де це відбувалося та інші подробиці поки що не відомі.

Нагадаємо, 11 червня бригада швидкої допомоги приїхала за викликом до ТЦК Київського району Одеси, щоб надати допомогу чоловікові, якого побили і розпилили йому в обличчя газ із балончика. Але співробітники ТЦК не тільки не дозволили госпіталізувати потерпілого, а й затримали бригаду медиків і водія швидкої допомоги.

Читайте також: В одеській маршрутці люди у формі «пов’язали» чоловіка та розпорошили перцевий газ

Анонсне фото ілюстративне

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk