Які питання допоможе вирішити ЦНАП?

Щороку 6 вересня в Україні відзначають День працівників Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Які адміністративні послуги зараз надають в Одесі і скільки вони нам обійдуться, дізнавалася «Одеське життя».

Паспортні послуги

• Оформлення та видача паспортів громадянина України (безкоштовно).

• Оформлення та видача біометричного закордонного паспорта.

Виготовлення за 20 робочих днів – 856 гривень, 7 робочих днів – 1496 гривень, для пільгової категорії за 20 робочих днів – 609 гривень, за 7 робочих днів – 801,60 гривень.

• Оформлення та видача паспорта через втрату або у зв’язку зі зміною інформації.

Виготовлення за 20 робочих днів – 450 гривень, за 10 робочих днів – 820 гривень, для пільгової категорії за 20 робочих днів – 361, 80 гривень, за 10 робочих днів – 472, 80 гривень.

• Вклеювання у паспорт у вигляді книжки фотографії при досягненні 25 або 45 років (безкоштовно).

Прийом документів на отримання послуги «єМалятко

Комплексна послуга для новонароджених. За однією заявою можна зареєструвати народження дитини та отримати до 10 державних послуг від різних органів влади, необхідних при народженні дитини.

Послуга доступна:

• пологовий будинок Одеської обласної лікарні (вулиця Академіка Заболотного, 26);

• пологовий будинок №1 (вулиці Слєпньова, 3);

• пологовий будинок №2 (вулиця Старопортофранківська, 24);

• пологовий будинок №4 (провулок Кравцова, 7);

• пологовий будинок №5 (вулиця Маршала Говорова, 28);

• пологовий будинок №7 (вулиця Космонавтів, 11б);

• ЦНАП на Косівській, 2д;

• ЦНАП на проспекті Добровольського, 106

Видача довідок про місце проживання

Довідки про фактичне місце проживання Департамент надання адміністративних послуг як орган реєстрації місця проживання не надає. Тут можна отримати лише відомості, пов’язані з місцем проживання:

• довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб;

• відомості про кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні;

• довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.

Послуга безкоштовна, термін виконання – від 1 до 10 днів.

Прийом заявки на компенсацію зруйнованого житла

Ті, хто не може скористатися додатком «Дія», але хочуть подати заявку на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого через війну житла, можуть зробити це у ЦНАП за місцем проживання. З собою необхідно мати:

• Ідентифікаційний код та паспорт;

• фото ушкоджень, якщо є;

• електронна пошта.

Послуги для багатодітних сімей

• продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

• Видача свідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

• Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

• Вклейка фотографії на посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку;

• Переоформлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

Послуга безкоштовна, термін виконання – від 1 до 10 робочих днів. Надають за адресою вулиця Косівська, 2-д та проспект Добровольського, 106.

Де в Одесі знайти ЦНАП:

• вулиця Косівська, 2д;

• проспект Добровольського, 106;

• вулиця Академіка Корольова, 9;

• вулиця Генерала Петрова, 22;

• вулиця Дальницька, 2.

Час роботи: понеділок-середа, п’ятниця – з 9.00 до 18.00, четвер – з 9.00 до 20.00, субота – з 9.00 до 16.45. Записатися в чергу можна на сайті cnap.odessa.ua або за номерами кол-центру — (048) 705-55-55 та 15-35.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, чи можна викликати працівника ЦНАП додому?