Як потрапити на прийом до міського депутата: покрокова інструкція

Олексій Асауленко: «Питання в тому, чи хоче депутат, щоб його знайшли»

Депутат VIII скликання, фракція політичної партії «Слуга народу», секретар постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, співголова депутатської групи «Комунальні ресурси».

— Якщо ви шукаєте свого депутата, то маєте розуміти, як це працює в Одеській міській раді. Адже питання не в тому, як знайти депутата, а в тому — чи хоче він, щоб його знайшли. Звичайно, ефективніше шукати за округом. Але буває так, що він ніби є, але зустрічі з виборцями не проводить. Що тоді робити?

По-перше, кожен депутат входить до певної депутатської комісії. Тож окрім депутата свого району, людина одразу може звернутися до депутата в одній з комісій — це теж буде ефективно.

По-друге, зараз діє зручний механізм, який допомагає зв’язатися з будь-яким депутатом міської ради, — це портал «Твій депутат».

Також діє Єдиний центр звернень громадян міста «15-35» (1535.omr.gov.ua/). Велика помилка багатьох одеситів у тому, що при виникненні питань вони не звертаються до відповідальних за цей напрям організацій, а шукають швидкого розв’язання проблеми. Так це не працює. Депутат може звернутися до органа, який пообіцяв і не зробив щось, може проконтролювати вирішення питання, як це роблю я.

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Завжди треба пройти певні кроки розв’язання проблеми. Наприклад, у дворі впало дерево і щось пошкодило. Ви це сфотографували, додали до фото опис і відправили електрон¬не звернення на портал «15-35». Потім від профільного департаменту ви отримуєте офіційну відповідь, що будуть робити далі. Якщо проблема довгий час не вирішується, тоді можете звернутися до депутата. Адже коли я звертаюся з питанням до організації або підприємства, виявляється, що звернення від людини не надходило. Так, часом керівники підприємств маніпулюють — обіцяють щось усно, а потім це не доведеш. Тому завжди пишіть офіційну заяву. Треба використовувати всі механізми, щоб досягнути мети.

Хочу акцентувати на ще одній проблемі міської ради. До робочих груп з важливих для міста питань (перевірки роботи харчоблоків у закладах освіти, надання адресної допомоги тощо) входять представники різних організацій, департаментів та депутати, які мають представляти своїх виборців та відстоювати їхні інтереси. В одній такій групі має бути п’ять або шість депутатів, але частіше за все у перевірках беру участь тільки я.

Зараз я депутат Київського району та секретар постійної комісії з житлово-комунальних питань. До мене можуть звертатися мешканці всіх районів міста. Якщо вам потрібна моя допомога, приходьте на прийом у Київську районну адміністрацію: вулиця Академіка Корольова, 9, кабінет №301, у другу та останню п’ятницю місяця з 15.00 до 17.00.

Анастасія Большедворова: «Можна звертатися до будь-кого з депутатів»

Депутатка VIII скликання, фракція політичної партії «Європейська солідарність», член постійної комісії з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини та депутатської групи «Жінки. Мир. Безпека».

— Депутат міської ради — це як думка людей, яку озвучує менеджер (депутат) напряму чиновникам та меру міста. Він висловлює її та відстоює — якщо це доброчесний депутат. Обов’язково бере участь у сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, щомісяця проводить зустрічі з виборцями.

Але треба розуміти, що, на жаль, депутат — це не магічна фея, він не може вирішити все за два-три дні. Наприклад, термін очікування відповіді на запити складає десять днів. А в умовах війни депутат міської ради зовсім обмежений у своїх повноваженнях. Більшість міських програм не працюють, бюджет мінімальний, до того ж його частина буде направлена на воєнні потреби: закупівлю дронів та грошові виплати мобілізованим по 20 тисяч гривень. Багато працівників різноманітних служб, департаментів і комунальних підприємств зараз на війні, тож фахівців, які можуть допомогти у вирішенні проблеми, просто не вистачає. Як на мене, за останні два місяці політична ситуація в міській раді погіршилась. Звільнилося багато адекватних чиновників та депутатів, з якими можна було налагодити комунікацію. Вони більше не хочуть працювати у міській раді. Це теж треба мати на увазі.

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Для тих, хто хоче знайти свого депутата, моя порада така: завітайте на прийом до різних обранців — так ви побачите, хто для вас приємніший у спілкуванні і хто насправді намагатиметься вам допомогти. Бо я вважаю, що завдання депутата — це не тільки зробити щось у межах своїх повноважень, але розуміти, який фахівець зможе вирішити ті чи інші питання.

Закріплення за округом сьогодні не існує. Я балотувалася як депутатка Київського району, але до мене звертаються всі одесити та переселенці. Найчастіше — за соціальною допомогою, вирішенням питань оплати комунальних послуг (якщо людина потрапила у складну життєву ситуацію), з проханням отримати компенсацію від міської ради за дороге лікування.

Я приймаю мешканців міста в Київській районній адміністрації, в кабінеті №301, кожну останню п’ятницю місяця з 15.00 до 17.00.

Як подавати електронний запит в мерію: покрокова інструкція

У випадку виникнення проблем або питань в Одеській міській раді рекомендують залишати електронний запит на сайті Єдиного центру звернень громадян міста «15-35». Ваша заява є офіційною, її одразу передають у відповідний департамент або фахівцю з певних питань. У разі бездіяльності будь-яких місцевих органів влади, підприємств чи організацій цей документ підтвердить, що ви до них зверталися. Після електронного запиту ви можете окремо звернутися з проханням про допомогу або консультацію до депутата міської ради.

Відкрийте сайт «Єдиний центр звернень громадян» за посиланням — 1535.omr.gov.ua та натисніть на «Реєстрація» у верхньому правому кутку. Вкажіть наступне:

адресу електронної пошти;

контактний номер телефону;

свій пароль;

прізвище, ім’я та по батькові;

дату народження;

адресу проживання;

соціальний статус та пільгову категорію;

поставте галочку поряд з умовами сайту та натисніть «Реєстрація» .

Поверніться на головну сторінку сайту і оберіть «Залишити звернення». Заповніть електрону форму, вказавши:

тему звернення;

вид звернення — пропозиція, зауваження, заява, скарга або подяка;

категорію звернення (наприклад, дворові території, багатоквартирні будинки, дороги, поліклініки, тарифи та інше).

Напишіть письмове повідомлення, в чому суть проблеми або звернення.

Виберіть тип зворотного зв’язку — письмово, телефоном, на електронну пошту.

Введіть адресу проблеми та завантажте фото або відео проблеми.

Відправте звернення, натиснувши «Відправити».

Очікуйте відповідь на ваш запит від відповідного департаменту впродовж десяти робочих днів.

Одеські депутати за районами та фракціями

Одеса поділена на вісім депутатських округів, і кожен депутат переважно опікується проблемами свого округу. Проте зараз можна звернутися до будь-якого обранця, незалежно від місця проживання та реєстрації.

ОКРУГ №1 (Київський район)

Вулиці Архітекторська, Академіка Корольова, Ільфа і Петрова, Євгена Чикаленка, Костанді, Інглезі, проспекти Академіка Глушка та Небесної Сотні, мікрорайон Шкільний.

«Довіряй ділам»

Танцюра Дмитро Михайлович;

Шумахер Юрій Борисович.

«Слуга народу»

Асауленко Олексій Володимирович

«Європейська солідарність»

Большедворова Анастасія Олександрівна.

Позафракційні депутати

Баранський Віктор Сергійович;

Батраков Ігор Валентинович;

Узунов Сергій Опанасович;

Яценко Діна Олександрівна.

ОКРУГ №2 (Київський район)

Вулиці Золота Гірка, Чорноморка, Дача Ковалевського, Великий Фонтан, Середній Фонтан, мікрорайон Вузівський, Чубаївка, Люстдорфська дорога, вулиці Варненська, Академіка Філатова та Космонавтів.

«Довіряй ділам»

Бриндак Олег Борисович.

«Слуга народу»

Ковальчук Олександра Володимирівна.

Позафракційні депутати

Едельман Олександр Володимирович;

Єремиця Олексій Миколайович.

ОКРУГ №3 (Хаджибейський район)

Черемушки, Курсаки, Дальні Млини, Ближні Млини, Друга Застава.

«Довіряй ділам»

Макогонюк Ольга Олександрівна;

Нікогосян Левон Рубенович;

Терновський Андрій Юрійович.

«Слуга народу»

Данилюк Сергій Леонтійович.

«Європейська солідарність»

Звягін Олег Сергійович.

Позафракційні депутати

Корнієнко Володимир Олександрович;

Шматько Сергій Сергійович.

ОКРУГ №4 (Хаджибейський район)

Селище Сахарне, Бугаївка, Перша Застава, Дальницьке шосе, Молдованка, вулиці Хімічна, Промислова, Житомирська, Прохоровська.

«Довіряй ділам»

Етнарович Олег Володимирович;

Іваницький Олександр Валеріанович;

Шеремет Олександр Геннадійович.

Позафракційні депутати

Авдєєв Нікіта Валерійович;

Вододюк Олена Сергіївна;

Гіганов Богдан Вікторович.

«Твій депутат»: алгоритм взаємодії

Зайдіть на платформу за посиланням: deputat.odessa.ua. У пошуку вкажіть свою адресу. Дочекайтесь появи переліку депутатів вашого району. Оберіть потрібного вам. Надішліть йому запитання, електронне звернення або запишіться на прийом.

Проконсультуватися з питань комунікації з міськими депутатами можна у Єдиному центрі звернення громадян міста за номером 15-35 або (048) 705-55-55.

(Далі буде)

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