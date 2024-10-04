Захисник із Білгорода-Дністровського загинув у Курській області рф

Білгород-Дністровська громада знову зустрічає «на щиті» свого земляка, захисника України Головченка Євгена Івановича.
Про це повідомили в Білгород-Дністровській районній держадміністрації.
Солдат Євген Головченко загинув 27 вересня 2024 року в районі н.п. Погребки Суджанського району Курської області рф. Захиснику назавжди залишиться 41.
Завтра, 5 жовтня 2024 року, відбудеться прощання із загиблим воїном.
Білгород-Дністровська РДА висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого та звертається до всіх жителів громади з проханням гідно провести військовослужбовця, який захищав нашу державу від російських загарбників.
У серпні 2024 року на Сумському напрямку загинув захисник України з Білгорода-Дністровського – командир інженерно-саперного відділення Юрій Плеванюк.