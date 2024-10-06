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В Одесі «шахед» пошкодив житловий будинок (фото)

В Одесі «шахед» пошкодив житловий будинок (фото)

Внаслідок ворожої нічної атаки в Хаджибейському районі Одеси пошкоджено житлову двоповерхівку – колишній гуртожиток асфальтного заводу.

Про це повідомили у мерії міста.

Як зазначається, у будівлі пошкоджено 9 вікон у кімнатах та у місцях загального користування. Усі вони тимчасово закриті плівкою.

Наслідки нічної атаки в Одесі, вибило вікна

У мерії також додали, що роз’яснили мешканцям порядок здобуття матеріальної допомоги з міського бюджету на відновлення вікон.

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Наслідки нічної атаки в Одесі: вибиті вікна закрили плівкою

За допомогою та консультацією звертатись до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 (в робочі дні) або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 6 жовтня 2024 року, ворог атакував Одесу ударними дронами, а під ранок – двома балістичними ракетами.

В результаті атаки виникла пожежа в складської будівлі. Через падіння уламків «шахеду» спалахнули вантажівка та сміття. Постраждав охоронець – його госпіталізували у тяжкому стані. Уламками також було пошкоджено газовий трубопровід, але витік газу швидко ліквідували співробітники ДСНС.

Внаслідок ракетної атаки пошкоджено суховантажне цивільне судно. Люди не постраждали.

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