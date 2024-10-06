Вночі росіяни атакували Одещину дронами та балістикою – наслідки атаки (фото)

На момент написання цієї новини офіційної інформації від військових поки що немає, але деякі подробиці розповіли в обласному управлінні ДСНС.

Нагадаємо, ніч на неділю, 6 жовтня 2024 року, видалася в Одесі дуже неспокійною: у місті довго лунали вибухи – це працювали наші сили протиповітряної оборони. Але також повідомлялося і про прильоти, які, за повідомленням моніторингових телеграм-каналів, припали переважно на Хаджибеївський (раніше Малинівський) район Одеси.

За даними рятувальників, внаслідок влучання безпілотників було пошкоджено цивільну інфраструктуру, у тому числі складські приміщення та вантажні автомобілі. На місцях прильотів спалахнули пожежі, які ліквідували співробітники ДСНС.

Під час атаки постраждала одна людина (попередньо охоронець складу) – її у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.

А вже під ранок одесити почули повторний сигнал повітряної тривоги – цього разу повідомлялося про ракетну загрозу. І за кілька хвилин пролунав вибух, попередньо в передмісті. Але подробиці цієї атаки наразі невідомі.