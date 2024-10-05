В Одесі чутно потужні вибухи: місто атаковано з повітря, працює ПВО

Повітряна тривога була оголошена в 21:57. Одеситів повідомили про загрозу ударних безпілотників. В міській раді нагадали, що краще за все спуститися в укриття.

Десь за годину перші дрони з’явилися в одеському небі. По ним відкрили вогонь з гармат та кулеметів зенітники.

Невдовзі було чутно кілька вибухів. Але що їх викликало, поки невідомо. Це могли бути наслідки збиття безпілотників, попадання, а також ракети ППО.

Станом пів на дванадцяту ворожа атака продовжується. “Одеське Життя” й надалі буде інформувати своїх читачів про її перебіг та наслідки, коли про них стане щось відомо.

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