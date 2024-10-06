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В Одессе «шахед» повредил жилой дом (фото)

В Одессе «шахед» повредил жилой дом (фото)

В результате вражеской ночной атаки в Хаджибейском районе Одессы повреждена жилая двухэтажка – бывшее общежитие асфальтного завода.

Об этом сообщили в мэрии города.

Как отмечается, в здании повреждены 9 окон в комнатах и в местах общего пользования. Все они временно закрыты пленкой.

Последствия ночной атаки в Одессе, выбило окна

В мэрии также добавили, что разъяснили жильцам порядок получения материальной помощи из городского бюджета на восстановление окон.

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Последствия ночной атаки в Одессе: выбитые окна закрыли пленкой

За помощью и консультацией обращаться в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни) или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Напомним, в ночь на воскресенье, 6 октября 2024 года, враг атаковал Одессу ударными дронами, а под утро – двумя баллистическими ракетами.

В результате атаки возник пожар в складском здании. Из-за падения обломков «шахеда» загорелись грузовик и мусор. Пострадал охранник – его госпитализировали в тяжелом состоянии. Осколками также был поврежден газовый трубопровод, но утечку газа быстро ликвидировали сотрудники ГСЧС.

В результате ракетной атаки повреждено сухогрузное гражданское судно. Люди не пострадали.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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