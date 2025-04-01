Як повідомляло «Одеське життя», в Одесі провели унікальну операцію шестимісячному малюкові, вагою всього 6 кг. Через вроджену ваду його серце билося занадто повільно – лише 70 ударів за хвилину замість необхідних 120. Це означало одне – кожна хвилина зволікання могла коштувати життя.

В Одеській обласній лікарні розповіли, що рішення про імплантацію електрода, який відновить природний ритм серця маленького Гліба, ухвалила команда лікарів під керівництвом професора Карпенка Юрія Івановича, завідувача відділення аритмій серця й керівника Регіонального центру кардіохірургії.

Справжній медичний прорив зробила команда кардіохірургів Одеської обласної клінічної лікарні разом із завідувачем відділення кардіохірургії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

«За нашими даними, це найменший за вагою пацієнт у світі, якому провели таку складну процедуру. І це стало можливим завдяки досвіду і блискучій командній роботі одеських лікарів. Сьогодні цей маленький боєць дихає рівно, його серце б’ється в правильному ритмі. Він отримав шанс на повноцінне та якісне життя», – розповіли в медзакладі.

Одеських лікарів запросили до Чиказького університету для публікації цього випадку в авторитетних медичних виданнях. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Дякую нашим медикам за їхню майстерність, відданість і силу духу! Ви – справжні рятівники людських життів і гордість України! Бажаю маленькому Глібу якнайшвидшого одужання та міцного здоров’я.

Раніше в Одеській обласній лікарні провели складну операцію немовляті, яке з’явилося на світ на 29-му тижні вагітності з вагою 1,5 кг.