Очільник селищної ради Володимир Калкатін розповів, що заклад певний час перебував без керівника. Коли дізнались, що у сусідній Любашівці оселився медик з Бахмута, його одразу запросили на роботу в Зеленогірське.

Донедавна Андрій Корсун очолював Сіверську багатопрофільну лікарню планового лікування. Внаслідок російської агресії він був змушений з родиною перебратися на Одещину. За компенсацію, отриману за зруйноване житло в Бахмуті, вимушений переселенець придбав житло у селищі Любашівка.

Андрій Корсун також працював завідувачем відділення трансфузіології в Бахмуті та переймався проблемою донорства в Україні.

За його словами, до великої війни в Україні була відсутня державна політика підтримки донорів та не було шляху розвитку донорства.

– В Європі бути донором не лише престижно, а й матеріально вигідно. У нас же донорство тримається на альтруїстах і заохочується не на достатньому рівні – переконаний Андрій Корсун.

Сам лікар також є донором. Він має другу групу крові з негативним резусом з позитивною підгрупою – дуже рідкісну.

Керівництво громади впевнене, що новому керівнику первинки вдасться удосконалити роботу закладу. Тим паче, в бюджеті громади закладено значні кошти на ремонт та модернізацію Зеленогірської лікарні.

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На знімку: Андрій Корсун