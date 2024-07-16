В Одесі перехожий побажав смерті військовим, зав’язалася бійка, – коментар ОК “Південь”

В Одесі перехожий побажав смерті військовим, зав’язалася бійка, – коментар ОК “Південь”

В Одесі сталася бійка між чоловіками у військовій формі та цивільним. Перехожий, побачивши співробітників ТЦК, почав голосно лаятися і показувати непристойні жести. Інші військові змушені були “заспокоїти громадянина

Конфлікт стався в понеділок, 15 липня, біля Куликова поля, на розі вулиць Канатної та Пироговської. Перехожий провокував двох співробітників ТЦК образами і погрожував кулаками. На відео, поширеному в соцмережах, двоє чоловіків у військовій формі заламали нападника і повалили на асфальт.

В Оперативному командуванні “Південь” прокоментували сутичку.

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Військові зазначили, що в Одесі п’яний цивільний перехожий почав лаятися і показувати непристойні жести, коли побачив представників ТЦК. Неподалік були військові, які проходили лікування в госпіталі. Почувши образи, вони підійшли до чоловіка і ввічливо попросили заспокоїтися. На це нетверезий чоловік відповів ще більшими погрозами, побажаннями смерті та почав кидатися з кулаками на військовослужбовців.

Поранені військові змушені були чинити опір і заспокоїти громадянина.

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У ОК “Південь” запевнили, що працівники Територіального центру комплектування не причетні до конфлікту.

“Звертаємося до всіх жителів Одеси та області: військові просто зараз захищають нашу державу від ворога. Захищають кожного з вас. Збивають ракети, знищують окупантів, топлять ворожий флот. Ці люди – герої.
Більшість військовослужбовців ЗСУ – мобілізовані громадяни, які виконують свій конституційний обов’язок. Тому ПОВАГА до ЗСУ має бути у кожного на першому місці.
Образа військовослужбовців має жорстко каратися. Хто хоче продемонструвати свою сміливість – чекаємо в лавах української армії. Саме там зараз перебувають хоробрі чоловіки”, – зазначили в ОК “Південь”

 

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