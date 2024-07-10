Одесита забили до смерті, загорнули у штору та викинули у двір (відео)

Як повідомили у прес-службі обласного управління поліції, злочин було скоєно кілька днів тому у Київському районі Одеси. Рано-вранці біля входу в багатоповерхівку на вулиці Ільфа та Петрова виявили тіло 38-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Він разом із співмешканкою винаймав кімнату в квартирі в цьому будинку.

Правоохоронці швидко встановили особи ймовірних убивць та затримали їх того ж дня. Ними виявилося четверо місцевих жителів віком від 17 до 42 років.

Як з’ясувалося під час слідства, найстарший із компанії зібрав знайомих, щоб помститися чоловікові за те, що той колись давно його побив. Дізнавшись, де живе кривдник, спільники дочекалися, коли той прийде додому, і нещадно побили на очах співмешканки та ще одного квартиронаймача. Залишаючи квартиру, правопорушники замотали постраждалого у штору, винесли у двір та викинули біля під’їзду.

Цивільна дружина постраждалого викликала швидку, але медики могли лише констатувати його смерть.

Попередньо чоловік помер внаслідок черепно-лицевої травми в сукупності з переломами ребер та грудної клітки. Але остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

За вчинене усі співучасники можуть провести за ґратами до десяти років. Слідство триває.

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