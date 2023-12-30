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В Одесі пролунав потужний вибух – повідомляють про «приліт»

В Одесі пролунав потужний вибух – повідомляють про «приліт»

Вечером субботы, 30 декабря, в Одессе снова неспокойно: спустя несколько минут после сигнала воздушной тревоги горожане услышали взрыв. Предварительно, произошел «прилет» в одном из районов города.

Декількома хвилинами раніше моніторингові телеграм-канали повідомили про активність ворожої тактичної авіації в Чорному морі. І буквально кілька хвилин одесити почули вибух.

«Я вийшла до нашого бювету за водою, коли дали тривогу. І за кілька хвилин чуємо дике реактивне ревіння над головою… Помаранчеве заграва по небу… І тут же прогримів потужний вибух. Знову прилетіло…»,

– розповіла «Одеському життю» очевидка події.

Також повідомляється про пожежу в одному із житлових будинків. Подробиці поки що не відомі.

Пізніше Телеграм-канал «Миколаївський Ванек» підтвердив інформацію про «прихід» в Одесі.

«Прихід був в Одесі»,

– йдеться у повідомленні. При цьому уточнюється, що зараз ситуація стабільна.

У той же час покидати укриття до відбою поки ще рано.

«Одеський район, будь ласка перебувайте в безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та близьких»,

– закликає голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 грудня, рашисти масовано атакували Україну всіма видами ракет, що є у них, крім «Калібрів».

Постраждала i Одеса, де загинуло 5 людей (про смерть п’ятого потерпілого стало відомо кілька хвилин тому), ще 32 особи отримали травми. Пошкоджено 46 будинків та 186 квартир, зокрема, у житловому комплексі, куди потрапила російська ракета.

У зв’язку зі вчорашньою трагедією сьогоднішній день оголошено в Одесі та Одеській області Днем жалоби.

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