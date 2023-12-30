В Одессе прогремел мощный взрыв – сообщают о «прилете»

Несколькими минутами ранее мониторинговые телеграм-каналы сообщили об активности вражеской тактической авиации в Черном море. И спутя буквально несколько минут одесситы услышали взрыв.

«Я вышла к нашему бювету за водой, когда дали тревогу. И через несколько минут слышим дикий реактивный рев над головой… Оранжевое зарево по небу… И тут же прогремел мощный взрыв. Снова прилетело…»,

– рассказала «Одесской жизни» очевидица произошедшего.

Также сообщается о пожаре в одном из жилых домов. Подробности пока не известны.

Позже Телеграм-канал «Николаевский Ванёк» подтвердил информацию о «приходе» в Одессе.

«Приход был в Одессе»,

– говорится в сообщении. При этом уточняется, что в настоящее время ситуация стабильная.

В то же время покидать укрытия до отбоя пока рано.

«Одесский район, пожалуйста пребывайте в безопасных местах до отбоя. Берегите сябя и близких»,

– призывает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, рашисты массированно атаковали Украину всеми имеющимися у них видами ракет, кроме «Калибров».

Пострадала в Одесса, где погибли 5 человек (о смерти пятого пострадавшего стало известно несколько минут назад), еще 32 человека получили травмы. Повреждено 46 домов и 186 квартир, в частности, в жилом комплексе, куда попала российская ракета.

В связи со вчерашней трагедией сегодняшний день объявлен в Одессе и Одесской области Днем траура.