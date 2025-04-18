Нічне небо на Одесою знов наповнено спалахами, світлом прожекторів та світловими доріжками від трасуючих боєприпасів.

Протиповітряна оборона міста відбиває чергову атаку безпілотників-камікадзе.

Повітряну тривогу оголосили в 0:40 і менш ніж за годину мешканці Одеси та середмість почули стрілянину та вибухи. По інформації моніторінгових каналів, дрони підлетіли з акваторії Чорного моря у кількості не менш ніж п’ять одиниць.

Обласна та міська влада закликає людей перебувати у безпечних місцях.

Днем раніше російські агресори завдали по Одесі комбінованого удару крилатими ракетами та балістикою.

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