Згідно з аналізом експерта, під час нічної атаки 13 квітня російські війська використали нову комбінацію висот для заходу дронів на місто. Частина дронів рухалась на висоті приблизно 2 500 метрів, інша — на висоті від 200 метрів. Таке поєднання, за словами Коваленка, дозволяє уникати виявлення мобільними вогневими групами, які оснащені стрілецькою зброєю.

Особливістю атаки стало те, що дрони Shahed-136 цього разу зайшли на Одесу з півночі, тобто з материкової частини України, використовуючи висоту, недоступну для стрілецької зброї. Натомість низькі висоти були застосовані при заході з моря. Така тактика ускладнює своєчасне виявлення дрона до моменту наближення до узбережжя.

Коваленко зазначає, що російські окупаційні війська продовжують експериментувати з тактикою ударів по Одещині. Їх мета — знайти найбільш ефективний спосіб прориву систем ППО та нанесення уражень.

Також повідомляється, що Повітряні сили ЗСУ відреагували на атаку належним чином. За словами оглядача, вони відпрацювали професійно, а російських окупантів чекав певний неприємний сюрприз, деталі якого наразі не розкриваються.

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