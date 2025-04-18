Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Тривогу в регіоні оголосили о 21:50. За інформацією військових, спочатку було виявлено одну швидкісну ціль, що рухалась у напрямку Одеси. Незабаром з’явилися дані про ще одну ціль, яка прямувала до Татарбунар.
Близько 21:58 Повітряні сили додатково попередили населення про загрозу балістичного удару з південного напрямку.
Згодом з’явилося повідомлення, що внаслідок комбінованої атаки сталося займання фермерських складів на Одещині. Інформації про постраждалих не надходило. У населеному пункті Тузли зникли електропостачання та мобільний зв’язок.
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