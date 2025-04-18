Дроны-камикадзе
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Ночное небо над Одессой снова наполнено вспышками, светом прожекторов и световыми дорожками от трассирующих боеприпасов.

Противовоздушная оборона города отражает очередную атаку беспилотников-камикадзе.

Воздушная тревога была объявлена в 0:40, и менее чем через час жители Одессы и центра города услышали стрельбу и взрывы. По информации мониторинговых каналов, дроны подошли с акватории Чёрного моря в количестве не менее пяти единиц.

Областные и городские власти призывают людей находиться в безопасных местах.

Днём ранее российские агрессоры нанесли по Одессе комбинированный удар крылатыми ракетами и баллистикой.

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