Ночное небо над Одессой снова наполнено вспышками, светом прожекторов и световыми дорожками от трассирующих боеприпасов.
Противовоздушная оборона города отражает очередную атаку беспилотников-камикадзе.
Воздушная тревога была объявлена в 0:40, и менее чем через час жители Одессы и центра города услышали стрельбу и взрывы. По информации мониторинговых каналов, дроны подошли с акватории Чёрного моря в количестве не менее пяти единиц.
Областные и городские власти призывают людей находиться в безопасных местах.
Днём ранее российские агрессоры нанесли по Одессе комбинированный удар крылатыми ракетами и баллистикой.
Новость обновляется…
Читайте также: Правило «двух стен» помогло спастись: последствия ночного удара по Одессе