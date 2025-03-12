Масштабна пожежа після масованого удару по Одесі вирувала понад добу і, як повідомили одеські рятувальники, локалізувати та ліквідувати вогонь вдалося лише сьогодні вранці.

Але судячи з фото, які зроблено вдень, 12 березня, горіння триває.

До теми: Дим в Одесі: городян закликають не виходити на вулицю і користуватися масками

«Це резервуари з пальним, тому загасити пожежу не так просто. Рятувальники намагаються зробити все, щоб вогонь не перекинувся на сусідні будівлі», – повідомила речниця одеського управління ДСНС.

Марина Аверіна.

Як повідомили в ДСНС, для ліквідації пожежі задіяні пожежні потяги, автоцистерни, надані Японією, та інша техніка.

Показники повітря на вміст небезпечних речовин в Одесі в межах норми, запевняють рятувальники.

Нагадаємо, внаслідок чергового російського терору ввечері 10 березня, в Одесі загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок і склад із дитячими іграшками.