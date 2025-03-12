Масштабный пожар после массированного удара по Одессе бушевал более суток и, как сообщили одесские спасатели, локализовать и ликвидировать огонь удалось только сегодня утром.

Но судя по фото, которые сделаны днем, 12 марта, горение продолжается.

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«Это резервуары с горючим, поэтому потушить пожар не так просто. Спасатели пытаются сделать все, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания», — сообщила спикер одесского управления ГСЧС Марина Аверина.

Как сообщили в ГСЧС, для ликвидации пожара задействованы пожарные поезда, автоцистерны, предоставленные Японией, и другая техника.

Показатели воздуха на содержание опасных веществ в Одессе в пределах нормы, уверяют спасатели.

Напомним, в результате очередного российского террора вечером 10 марта, в Одессе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками.