Прокляття Білгород-Дністровського порту: ціна впала вдвічі, але його ніхто не купує

Нагадаємо, Фонд держмайна вже сім разів виставляв на приватизацію єдиний майновий комплекс порту, проте жодного разу не знайшлося охочих його придбати. Запланований на 6 вересня аукціон не відбувся через відсутність учасників.

Як зазначається в системі Прозорро.Продажі, наступний аукціон має відбутися 16 вересня.

Стартова ціна знижена вдвічі – зі 178 мільйонів грн до 89 мільйонів.

На продаж виставлено 59 га основної території порту з дев’ятьма причалами на західному березі Дністровського лиману і понад 5 га території портопункту Бугаз з одним причалом у селищі Затока.

На 16 вересня оголошено трираундовий англійський аукціон. Ще до початку аукціону учасники подають свої закриті цінові пропозиції. Потенційні покупці не знають, чи є ще конкуренти, і не бачать ставки один одного.

Вперше Білгород-Дністровський порт спробували продати на аукціоні 3 березня 2023 року. Стартова ціна становила 184, 9 млн грн.

Раніше “Одеське Життя” розповідала, що в Одеській області держава продала порт, який приносить прибуток.